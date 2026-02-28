Нобоа вспомнил первую зиму в России: «Увидел снег, решил его попробовать. В итоге — пневмония»

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о своей первой зиме в России.

— Вспоминаешь первую зиму в России?

— Я привык, что в Эквадоре холодная погода — это +19. А в Казани все было в снегу, а температура минус 10-15. Конечно, было непривычно. Надевал несколько кофт, термобелье и теплые носки. Но пальцы на ногах всегда мерзли. Я их не чувствовал. А когда впервые увидел снег, то решил его попробовать, и все не очень хорошо закончилось.

— Заболел?

— Да, у меня была пневмония, температура под 39 градусов, даже оказался в больнице. По-моему, неделю я провел в больничной палате. После чего меня выписали, и я отправился на сбор команды в Турцию.

Нобоа в разные годы выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В РПЛ эквадорец провел 366 матчей, забил 78 голов и отдал 52 голевые передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max