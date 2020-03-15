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«Краснодар» показал пустой сектор, где могли сидеть его болельщики

13:36

«Краснодар» в своем Twitter опубликовал фото со стадиона «Фишт». Сегодня команде предстоит сыграть в гостях против «Сочи» в 22-м туре Тинькофф чемпионата России. Из-за ситуации с коронавирусом игра пройдет при пустых трибунах.

— Наш сектор сегодня выглядит так, — говорится в сообщении.

Матч «Сочи» — «Краснодар» начнется в 14.00 по московскому времени.

Сочи — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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