«Краснодар» показал пустой сектор, где могли сидеть его болельщики

«Краснодар» в своем Twitter опубликовал фото со стадиона «Фишт». Сегодня команде предстоит сыграть в гостях против «Сочи» в 22-м туре Тинькофф чемпионата России. Из-за ситуации с коронавирусом игра пройдет при пустых трибунах.

— Наш сектор сегодня выглядит так, — говорится в сообщении.

Матч «Сочи» — «Краснодар» начнется в 14.00 по московскому времени.