Стали известны соперники «Зенита» во время сборов в Дубае

Определились соперники «Зенита» во время сборов в Дубае.

Питерцы сыграют с «Уралом» 6 февраля. Начало — в 10.30 мск. В этот же день действующие чемпионы России проведут матч против малазийского «Джохора». Начало — в 16.00 мск.

9 февраля «Зенит» сыграет с армянским «Урарту» (в 16.00 мск). 10 февраля — с армянским «Араратом-Армения» (16.00 мск).

14 февраля питерцы вновь проведут матч против «Урала» (16.00 мск).