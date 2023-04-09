«Краснодар» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ — 2:0.

На 4-й минуте встречи счет открыл полузащитник «быков» Никита Кривцов. Через 10 минут Кривцов удвоил преимущество своей команды.

За первый тайм «Краснодар» нанес 4 удара по воротам соперника, из них 2 — в створ. «Пари НН» нанес 1 удар в створ.