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Силкин: «У «Динамо» ничего нет. Про чемпионские амбиции можно забыть»

Силкин считает, что у «Динамо» нет шансов на победу в РПЛ в следующем сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от выступления московского клуба в следующем сезоне. Он считает, что бело-голубые вряд ли смогут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Про чемпионские амбиции можно забыть, — приводит слова Силкина «Чемпионат». — Когда «Динамо» последний раз чемпионом было? Чтобы на что-то рассчитывать, нужна стабильность. А там ее нет. Поэтому нет результата. Казалось бы, в прошлом году была молодая команда, показывала интересный футбол. Чем все закончилось? Шварц уехал, и команда сдулась. Обойма игроков у «Зенита» есть, у других нет. Сейчас у «Динамо» ничего нет. Все продали».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Динамо» заняло третье место в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4748509-silkin-iz-dinamo-uehal-shvarc-komanda-sdulas-pro-chempionskie-ambicii-mozhno-zabyt.html
Сергей Силкин
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