Силкин: «У «Динамо» ничего нет. Про чемпионские амбиции можно забыть»
Силкин считает, что у «Динамо» нет шансов на победу в РПЛ в следующем сезоне
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от выступления московского клуба в следующем сезоне. Он считает, что бело-голубые вряд ли смогут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Про чемпионские амбиции можно забыть, — приводит слова Силкина «Чемпионат». — Когда «Динамо» последний раз чемпионом было? Чтобы на что-то рассчитывать, нужна стабильность. А там ее нет. Поэтому нет результата. Казалось бы, в прошлом году была молодая команда, показывала интересный футбол. Чем все закончилось? Шварц уехал, и команда сдулась. Обойма игроков у «Зенита» есть, у других нет. Сейчас у «Динамо» ничего нет. Все продали».
Напомним, что в прошедшем сезоне «Динамо» заняло третье место в РПЛ.
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9
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10
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|
11
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|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0
|
15
|Факел
|0
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|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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