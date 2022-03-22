«Краснодар» не завершит сезон РПЛ досрочно

«Краснодар» не рассматривает вариант с тем, чтобы сняться с розыгрыша Тинькофф РПЛ, утверждает «Чемпионат».

По информации издания, краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем.

По данным источника, у «Краснодара» не будет проблем, чтобы начать следующий сезон — у президента «быков» Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования клуба.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2021/22 с 36 очками в 21 матче.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц допустил, что некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон до конца.