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«Краснодар» не завершит сезон РПЛ досрочно

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Краснодар» не рассматривает вариант с тем, чтобы сняться с розыгрыша Тинькофф РПЛ, утверждает «Чемпионат».

По информации издания, краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем.

По данным источника, у «Краснодара» не будет проблем, чтобы начать следующий сезон — у президента «быков» Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования клуба.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. Финансовые проблемы, закрытый аэропорт, новый вектор? Почему «Краснодар» потерял тренера и легионеров

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2021/22 с 36 очками в 21 матче.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц допустил, что некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон до конца.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4643413-krasnodar-imeet-finansovye-vozmozhnosti-chtoby-zavershit-sezon-rpl-i-nachat-sleduyuschij.html
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
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 2 : 1
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6.04 19:00
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