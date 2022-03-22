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«Может, стоит расширить и до 20-ти команд». Терюшков — об увеличении количества клубов РПЛ

Терюшков поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд.

«Я уже давно говорил, что речь идет о государственной политике по части спорта. Мы хотим не потерять футбол в принципе. Для расширения географии, для расширения лиги на данном этапе идея уместна. Может, стоит расширить и до 20-ти команд, с учетом, что у нас сейчас календарь высвободился от еврокубков. Мы можем включить еще команды-субъекты, а это как раз точка роста для детско-юношеского спорта. Это поможет детям охотнее идти в спортивные школы. Также поможет им увидеть, куда они в дальнейшем могут попасть. Так что идея о расширении — абсолютно правильная», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков считает, что возрастет зрительский интерес.

«Мы сейчас видим некоторое снижение болельщиков на трибунах, которое связано с ковидными ограничениями. Уже два года болельщик лишен своего любимого вида спорта из-за ограничений. Безусловно, сейчас зрители будут возвращаться на трибуны. Я бы не стал сравнивать клубы ФНЛ и Премьер-лиги. Мы понимаем, что сейчас происходит отъезд легионеров. Я всегда говорил, что они нам мешают и вредят развитию отечественного футбола. Они занимают места молодых доморощенных спортсменов с отечественным паспортом. Игра «Краснодара» после ухода легионеров показывает, что ребята играют и борются, а результат от этого, может, даже где-то лучше. Зритель будет ходить и смотреть на воспитанников своих спортивных школ гораздо охотнее», — добавил Терюшков «СЭ».

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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