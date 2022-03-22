Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд.

«Я уже давно говорил, что речь идет о государственной политике по части спорта. Мы хотим не потерять футбол в принципе. Для расширения географии, для расширения лиги на данном этапе идея уместна. Может, стоит расширить и до 20-ти команд, с учетом, что у нас сейчас календарь высвободился от еврокубков. Мы можем включить еще команды-субъекты, а это как раз точка роста для детско-юношеского спорта. Это поможет детям охотнее идти в спортивные школы. Также поможет им увидеть, куда они в дальнейшем могут попасть. Так что идея о расширении — абсолютно правильная», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков считает, что возрастет зрительский интерес.

«Мы сейчас видим некоторое снижение болельщиков на трибунах, которое связано с ковидными ограничениями. Уже два года болельщик лишен своего любимого вида спорта из-за ограничений. Безусловно, сейчас зрители будут возвращаться на трибуны. Я бы не стал сравнивать клубы ФНЛ и Премьер-лиги. Мы понимаем, что сейчас происходит отъезд легионеров. Я всегда говорил, что они нам мешают и вредят развитию отечественного футбола. Они занимают места молодых доморощенных спортсменов с отечественным паспортом. Игра «Краснодара» после ухода легионеров показывает, что ребята играют и борются, а результат от этого, может, даже где-то лучше. Зритель будет ходить и смотреть на воспитанников своих спортивных школ гораздо охотнее», — добавил Терюшков «СЭ».

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.