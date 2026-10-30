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Ильдар Ахметзянов может возглавить Рубин или Зенит: как тренер преобразил Оренбург и вывел его в топ-6 РПЛ

Ахметзянова сватают в «Рубин» и «Зенит». Почему тренер «Оренбурга» оказался в центре внимания?

Ильдар Ахметзянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Его «Оренбург» — одно из главных преображений года.

Всего год назад Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург», находившийся в нижней части таблицы РПЛ. Сегодня команда идет шестой, а фамилия тренера все чаще появляется в новостях о возможных тренерских перестановках. Сначала журналист Иван Карпов опубликовал инсайд об интересе к Ахметзянову со стороны «Рубина», а затем назвал его потенциальным преемником Сергея Семака в «Зените».

Сам специалист заявил, что не ведет переговоров с другими клубами. Однако подобные толки возникли не на пустом месте: за год Ахметзянов заметно преобразил «Оренбург» и дал немало поводов обратить внимание на его работу.

Тяжелые условия не помеха хорошим результатам

Ильдар Раушанович появился на радарах Премьер-лиги в октябре 2025 года, когда пришел спасать терпящий бедствие «Оренбург». К тому моменту команда занимала 14-е место и потерпела четыре поражения подряд. Дебют состоялся в непростых условиях, а за плечами нового главного тренера были пять лет работы с «КАМАЗом», который он вывел в Первую лигу.

«Оренбург» обладает одним из самых скромных бюджетов в чемпионате России. Даже сейчас команда занимает лишь 14-е место по стоимости состава, если верить Transfermarkt. После летнего трансферного окна костяк команды ослабел из-за ухода трех лидеров.

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Приглашение специалиста без опыта работы в РПЛ в нестабильный клуб изначально выглядело рискованным шагом, но в итоге опасения не оправдались. Оренбуржцы — едва ли не самая интересная нетоповая команда лиги и по качеству футбола, и по результатам.

Многие болельщики считают, что места в турнирной таблице с четвертого по 12-е не имеют принципиальной разницы. Но есть и особые случаи, и «Оренбург» — как раз такой. Для типичных клубов зоны вылета огромная разница — просто остаться в РПЛ или сделать это уверенно, поднявшись в верхнюю часть таблицы. Дело не в математических показателях и строчке, а в содержании футбола и контексте. Под руководством тренера-новичка оренбуржцы стали выглядеть крайне осмысленной и цельной командой.

Фото ФК «Оренбург»

Стабильный набор очков поднял аутсайдера в топ-6

В любых условиях подопечные Ильдара Раушановича находят способы пополнить очковый запас. Всего два поражения после 12 туров — шикарный результат для коллектива со статусом аутсайдера. Еще на весеннем отрезке прошлого сезона команда умудрялась превращать потенциально ничейные матчи в победы, даже не показывая яркого футбола: благодаря ошибке вратаря увезла три очка из Ростова, а за счет двух угловых вырвала победу у «Пари НН» в концовке — голами на 80-й и 82-й минутах. Была еще домашняя победа над «Крыльями». При Ахметзянове у команды стал формироваться прочный стержень: футболисты научились терпеть и выкладываться по максимуму в самые ответственные моменты.

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Тенденция продолжилась и прошлым летом. Уже в первом туре «Оренбург» добыл волевую победу, играя в меньшинстве, во многом благодаря удачному выходу Касаджикова на замену. Клуб научился уверенно действовать даже в матчах с грандами: оренбуржцы отобрали очки у «Краснодара» и «Локомотива», смело играя первым номером, а «Спартак» остановили, действуя от обороны и реализовав единственный момент за весь матч.

Но самое явное подтверждение стойкости команды — длительные серии без поражений. За последние 14 матчей этот крепкий орешек лишь минимально уступил московскому «Динамо» в чемпионате и проиграл «Рубину» по пенальти в Кубке. Впрочем, коллектив Ахметзянова взял реванш в Казани (4:1) и уже гарантировал себе участие в плей-офф Пути РПЛ. Сейчас у «Оренбурга» продолжается беспроигрышная серия из шести матчей.

Хорди Томпсон (в центре).
Фото ФК «Оренбург»

Лидеры в форме, как и весь костяк

Можно предположить, что Ахметзянов на каждых сборах грамотно выстраивает работу над физической подготовкой команды, делая ставку на долгосрочный результат. Оренбуржцы прибавляют по ходу сезона и сохраняют хорошую физическую готовность без заметных спадов. Никто из игроков стартового состава не выпадает из общей картины в худшую сторону. Футболисты вместе терпят, быстро переходят в контратаки и не проседают в концовках.

Результат приносят разные исполнители: Томпсон реализует пенальти, Касаджиков удачно выходит на замену, Рыбчинский забивает победный гол мощным ударом из-за штрафной, а Куль отличается после выхода один на один. Все игроки выкладываются на максимум и демонстрируют достойный уровень подготовки. Но, конечно, у «Оренбурга» есть и лидеры, причем некоторые из них появляются уже по ходу сезона.

Хорди Томпсон. Чилиец — лучший игрок команды по системе «гол плюс пас» (4+2). Он поздно вернулся в расположение «Оренбурга» после летнего отпуска и пока провел в РПЛ всего пять матчей. Тем не менее нападающий второй сезон подряд считается главной ударной силой Ахметзянова, и это символично. Именно после назначения специалиста Хорди стал регулярно выходить в стартовом составе и набрал отличную форму. При этом Томпсон выступает за клуб еще со времен Давида Деограсии: он приехал в Россию почти три года назад. Можно с уверенностью сказать, что преображение чилийца и изменение его роли в команде — пример успешной работы Ахметзянова. Теперь футболист не только забивает, но и отдает голевые передачи, а также входил в число лучших дриблеров сезона-2025/26.

Дамиан Пуэбла. За 860 тысяч евро «Оренбург» приобрел 50 процентов прав на атакующего полузащитника, который сразу стал ключевым элементом в построении игры впереди. Аргентинец обостряет, регулирует темп и разгоняет многие атаки. Местная версия Эсекьеля Барко. Подъем «Оренбурга» начался весной, после январского приобретения латиноамериканца, — едва ли это случайное совпадение.

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Богдан Овсянников. Голкипер второй чемпионат подряд проводит в качестве первого номера. Для стабильности команды очень важен надежный вратарь, и Овсянников не подводит в этом плане: он уверенно действует на ленточке и порой в одиночку вытаскивает результат. Статистика голкипера в текущем сезоне выглядит особенно впечатляюще: 80 процентов отраженных ударов и четыре матча на ноль в 11 проведенных встречах. Для сравнения: в прошлом сезоне этот показатель составлял 66 процентов, а матчей на ноль было пять за весь чемпионат.

Джон Паласиос и Алексей Татаев. Два основных центральных защитника, благодаря которым оренбуржцы пропустили лишь 12 мячей — меньше только у «Спартака». Паласиос выигрывает 70 процентов верховых единоборств и способен закрыть любого соперника один на один. Татаев — капитан команды, проводящий свой лучший сезон в РПЛ. Без этой пары оборона «Оренбурга» была бы не такой надежной.

Руслан Куль и Евгений Болотов. Связка полузащитников, которая обеспечивает цепкость в центре поля. Хавбеки «Оренбурга» сбивают игровой ритм соперника, нередко прибегая к фолам. Они занимают третье и 18-е места в чемпионате по количеству нарушений. Однако в футболе Ахметзянова важно терпеть и сохранять плотную структуру. Болотов в привычной для опорника манере разрушает атаки соперника и в среднем совершает по два перехвата за матч. Куль чаще действует ближе к атаке и участвует в розыгрыше мяча, но при этом хорошо проявляет себя и в обороне. Интересно, что Руслан пересекался с Ахметзяновым еще в «КАМАЗе», а в январе 2026 года перешел в «Оренбург» по инициативе тренера.

Фото ФК «Оренбург»

Надежность, контратаки и немного импровизации. Как играет «Оренбург»?

Излюбленные схемы главного тренера — смелые 4-2-3-1 и даже 4-3-3. Однажды команда сыграла в чрезмерно оборонительной расстановке 5-4-1 на выезде против «Спартака»: эксперимент удался, и гости удержали ничью. Бывает, наставник выстраивает футболистов по схеме 4-1-4-1 с плотной линией над опорником, но в таких случаях все складывалось не лучшим образом. Разнообразие схем говорит о гибкости тренерского штаба.

Оренбуржцы почти всегда стремятся к высокому темпу, но при этом действуют вторым номером, делая упор на переходных фазах. Команда также может проводить активные отрезки, во время которых сильно прессингует соперника и диктует ему свои условия. Выбранный стиль сочетает элементы агрессивного футбола и надежную структуру. Ахметзянову важно, чтобы его команда не разваливалась, цепко действовала в центре, могла терпеливо отсидеться у своих ворот, а затем искала шансы в контратаках — за счет скорости или индивидуальных действий. Перед началом чемпионата казалось, что креатив в игре «Оренбурга» совсем сойдет на нет: в минувшее трансферное окно команду покинули Муфи, Гюрлюк и Ду Кейрос, игравшие важную роль в атакующей системе. Но на деле эти потери не сломали сезон.

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Андрей Касаджиков оформил 1+1 в&nbsp;дебютном матче в&nbsp;РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;.Неожиданный герой тура! 18-летний Касаджиков оформил 1+1 в дебютном матче РПЛ и принес победу «Оренбургу»

Пуэбла и в одиночку создавал достаточно остроты, а с возвращением Томпсона атакующая мощь только возросла. На старте сезона результативность обеспечивали разные исполнители, часто выручали и стандартные положения: 6 из 14 мячей были забиты после угловых, пенальти и аутов. В целом команда забивает не очень много — всего 1,17 гола за матч, это 12-й показатель в лиге. Однако плотная оборона позволяет набирать очки и высоко держаться в турнирной таблице.

Кроме того, футболисты «Оренбурга» порой не реализуют опасные моменты и не дожимают соперников. Отсюда и приличное количество ничьих — больше, чем у любой другой команды лиги. К середине сентября игра оренбуржцев стала более системной и стабильной. Теперь можно ждать больше голов от Хорди и Гузины. Возможно, и результативность юного Касаджикова в Кубке (3+2) перенесется на матчи Премьер-лиги. Нет ощущения, что до зимнего перерыва команда растеряет стабильность. Напротив, у нее есть стержень и фундамент для роста, а атака может стать еще эффективнее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зачем уходить в «Рубин», если в «Оренбурге» остались незавершенные дела?

Всего за год Ильдар Ахметзянов поднял скромный клуб из зоны выживания на шестое место. Пусть прошло лишь чуть больше трети сезона, прогресс команды очевиден и по игре, и по результатам. И все это — в дебютный для специалиста год в элитном дивизионе.

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Два раза «Оренбург» поднимался в РПЛ на сопоставимые позиции: на седьмое место при Федотове в 2019 году и при Личке в 2023-м. Нынешнего тренера клуба активно сватают то в Казань, то в Санкт-Петербург, хотя и на нынешнем месте работы у него хватает задач. Согласитесь, оценивать сезон правильнее в мае, а не в конце октября. У Ахметзянова есть шанс удержать коллектив на столь высоком уровне и подтвердить статус одного из самых перспективных тренеров России. Пока своей работой в «Оренбурге» Ильдар Раушанович сполна оправдывает громкие заголовки.

Артем Дергачев

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Ильдар Ахметзянов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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