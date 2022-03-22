Терюшков рассказал, доиграют ли «Химки» сезон в РПЛ

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее клуба в РПЛ.

«Химки» сто процентов доиграют сезон. У нас нет никаких проблем", — сказал Терюшков «СЭ».

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона.

Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.