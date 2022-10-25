«Краснодар» не планирует пока увольнять Сторожука с поста главного тренера

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук не покинет свой пост, сообщает «РБ Спорт». Руководство не планирует увольнять специалиста, однако если результаты клуба не улучшатся, он может уйти.

41-летний Сторожук работает в «Краснодаре» с марта 2022 года. В 14 турах текущего чемпионата России клуб набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

30 октября «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России. Начало — в 19.30 (мск).