«Краснодар» станет чемпионом в это воскресенье, если «Зенит» проиграет «Ростову» в Ростове-на-Дону

Лидер РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России. Теперь «быки» (64 очка) опережают «Зенит» (60) на четыре очка.

Клуб из Санкт-Петербурга свою игру в эти выходные проводит в воскресенье, 18 мая, — в гостях с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Краснодар» станет чемпионом в это воскресенье, если «Зенит» проиграет «Ростову». В случае иного исхода матча в Ростове-на-Дону интрига в гонке за золотом сохранится до последнего, 30-го тура.

«Зенит» выиграет чемпионат, если как минимум сравняется с «Краснодаром» по очкам — в таком случае сине-бело-голубые финишируют выше с учетом личных встреч (поражение в гостях 0:2 и победа на своем поле 4:1).

В 30-м туре все матчи пройдут 24 мая (суббота) в одно время (начало 16.30 мск). В этот день «Зенит» примет «Ахмат», а «Краснодар» — «Динамо».