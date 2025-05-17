Московское «Динамо» и «Акрон» встретятся в матче 29-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 18 мая. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи московских динамовцев и тольяттинцев. С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Акрон» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 16:30. Динамо (Москва)

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» идет на четвертом месте в чемпионате России с 53 очками. «Акрон» располагается на девятой строчке с 35 очками. В первом круге РПЛ динамовцы победили тольяттинцев со счетом 2:0.