Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

«Локомотив» на выезде обыграл «Краснодар» в матче второго тура РПЛ — 2:1.

Дубль оформил Алексей Батраков. Полузащитник гостей реализовал пенальти на 34-й минуте и забил с игры на 80-й.

Хозяева сумели отыграть один мяч в концовке. В компенсированное время ко второму тайму отличился Мозес Кобнан Дэвид.

«Локомотив» одержал вторую победу и единолично возглавил таблицу РПЛ. «Краснодар» (3 очка) потерпел первое поражение в новом сезоне.

В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с «Пари НН», а «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 2 августа.