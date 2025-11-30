«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ozon Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.