Непомнящий: «Отменить лимит? А сколько игроков дают сборной «Зенит» и «Краснодар»?

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.

— А не считаете, что после этого матча народной командой впору называть «Балтику», а не «Спартак»?

— Калининград, конечно, футбольный город, там великолепно поддерживают своих. Но у нас есть, например, и Воронеж, где тоже наблюдался футбольный бум.

Просто сейчас в «Балтике» многое совпало. Есть хороший спонсор. Талалаеву дали время поработать. Он же в команде еще со времен Первой лиги. И у Андрея в итоге получилось. Выяснилось, что его ребята выросли из детских штанишек и теперь играют на равных со всеми в РПЛ! Значит, есть у нас свои кадры, свои футболисты?

— Это вы к тому, что не надо тратить большие деньги на легионеров?

— Есть же примеры «Балтики» и «Локомотива». Почему нет? Вот вам вектор развития. Вот сейчас многие спорят на тему лимита. Кто-то говорит, что и в интересах сборной России он тоже не нужен.

— Вы не согласны?

— А возьмите «Краснодар» и «Зенит» при нынешней формуле лимита. Сколько игроков эти клубы дают национальной сборной?

— Из «Зенита» — Глушенков и Мостовой.

— А из «Краснодара»?

— Агкацев и, возможно, Черников.

— Получается, по два человека из первой и второй команд чемпионата?! А если лимита не будет?

А, например, из ЦСКА и «Локо» вызывают по четыре-пять человек. Уже и из «Балтики» стали приглашать ребят. Это я к чему говорю?

— К чему?

— В условиях международной изоляции нам надо делать ставку на свои кадры, развивать их, давать больше шансов. Надо растить молодежь, что и происходит в ряде команд.