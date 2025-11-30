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Непомнящий: «Отменить лимит? А сколько игроков дают сборной «Зенит» и «Краснодар»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.

— А не считаете, что после этого матча народной командой впору называть «Балтику», а не «Спартак»?

— Калининград, конечно, футбольный город, там великолепно поддерживают своих. Но у нас есть, например, и Воронеж, где тоже наблюдался футбольный бум.

Просто сейчас в «Балтике» многое совпало. Есть хороший спонсор. Талалаеву дали время поработать. Он же в команде еще со времен Первой лиги. И у Андрея в итоге получилось. Выяснилось, что его ребята выросли из детских штанишек и теперь играют на равных со всеми в РПЛ! Значит, есть у нас свои кадры, свои футболисты?

— Это вы к тому, что не надо тратить большие деньги на легионеров?

— Есть же примеры «Балтики» и «Локомотива». Почему нет? Вот вам вектор развития. Вот сейчас многие спорят на тему лимита. Кто-то говорит, что и в интересах сборной России он тоже не нужен.

— Вы не согласны?

— А возьмите «Краснодар» и «Зенит» при нынешней формуле лимита. Сколько игроков эти клубы дают национальной сборной?

— Из «Зенита» — Глушенков и Мостовой.

— А из «Краснодара»?

— Агкацев и, возможно, Черников.

— Получается, по два человека из первой и второй команд чемпионата?! А если лимита не будет?

А, например, из ЦСКА и «Локо» вызывают по четыре-пять человек. Уже и из «Балтики» стали приглашать ребят. Это я к чему говорю?

— К чему?

— В условиях международной изоляции нам надо делать ставку на свои кадры, развивать их, давать больше шансов. Надо растить молодежь, что и происходит в ряде команд.

Валерий Непомнящий и&nbsp;Андрей Талалаев.«Спартак» не знал, как играть в большинстве. Талалаев достоин топ-клуба». Непомнящий — о победе «Балтики» и лимите
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Валерий Непомнящий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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