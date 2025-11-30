«Краснодар» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра на «Ozon Арене» в Краснодаре начинается в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Трансляцию игры «Краснодар» и «Крылья Советов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 13.55 мск, за 5 минут до игры.

После 16 туров РПЛ действующий чемпион «Краснодар» занимал первое место с 34 очками, предыдущим соперником «быков» был «Локомотив» (0:0). У «Крыльев Советов» — 17 очков и 11-я строчка, в предыдущем туре «самарцы» выиграли у «Ростова» (2:0).