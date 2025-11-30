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Непомнящий объяснил, почему «Спартак» в большинстве проиграл «Балтике»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Балтики» над «Спартаком» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

— Игрокам «Балтики» нужно памятник поставить за этот матч?

— «Балтика» верна себе. Вновь подтвердила свой почерк. В таких ситуациях именно калининградцы способны не дрогнуть, выстоять, да еще и забить в меньшинстве и победить! А, с другой стороны, этому «Спартаку» не хватило опыта ведения игры в большинстве.

— Разве?

— Объясню. При счете 0:0 особо опасных моментов не было, но гости все-таки владели определенным преимуществом. А тут еще «Спартак» получил фору в виде удаления Манелова.

— Казалось бы, забивай — не хочу?

— Да. Но вот здесь-то и проявилось малодушие красно-белых. Похоже, к ним пришла уверенность, что теперь-то они точно забьют. Но вот как это сделать против «Балтики», которая здорово обороняется? Мне кажется, москвичи так до конца и не поняли, что им делать с численным преимуществом. Красно-белые пытались довести эпизод до верного, зайти во вратарскую и уже оттуда бить... Но есть же в футболе законы, принципы, как свое преимущество воплощать в голы.

— Какие?

— Первый — вскрывать фланги и выполнять передачи в центр. Второй — атаки по центру. Но в данном случае нужно как можно чаще бить со средней и дальней дистанции. Я вспоминаю только один такой «выстрел». И третий вариант — навал с обязательным подбором мячей. И вот когда выпустили Заболотного, подумалось, что теперь-то «Спартак» забьет. Но на Заболотного почему-то почти не навешивали...

Поэтому и прихожу к выводу, что «Спартаку» не хватило опыта. Я ни в коем случае не хочу обвинить гостей в отсутствии самоотдачи. Они старались, бились. Но против «Балтики» никакого противоядия не нашли. Команда Талалаева вновь доказала: футбол калининградцев тоже имеет право на жизнь.

— Вы говорите про нехватку опыта у «Спартака». Звучит немного странно, учитывая то, что в составе красно-белых есть такие исполнители, как Жедсон и Барко.

— Так они заточены под другой футбол, под других соперников! Если бы игра шла на встречных курсах, думаю, команда Романова вполне могла увезти из Калининграда три очка. Забей «Спартак» первым, на этом бы не остановился.

Но счет открыла «Балтика» и попала в свою стихию. Даже в меньшинстве подопечные Талалаева отстояли победу и даже имели два хороших момента.

Валерий Непомнящий и&nbsp;Андрей Талалаев.«Спартак» не знал, как играть в большинстве. Талалаев достоин топ-клуба». Непомнящий — о победе «Балтики» и лимите
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Валерий Непомнящий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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