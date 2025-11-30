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В махачкалинском «Динамо» ожидают прибытие Махачева на ближайший домашний матч

Сергей Ярошенко

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб всегда ждет двойного UFC Ислама Махачева на своих матчах.

«Мы подарили ему футболку, глава республики подарил ему наши футболки с принтом, с двумя поясами. Хочу сказать, что победа Махачева это огромнейшее достижение для России, достояние России. Он знает, что мы его всегда ждем, всех ребят, его близких, Хабиба Нурмагомедова, всех. Мы договаривались о совместной тренировке, я не знаю, как у него будет по времени, но надеемся, потому что приход таких ребят — это всегда большой стимул для команды. Тем более они все любят их. Футболисты команды, конечно, мотивируются, такого уровня люди», — цитирует Газизова ТАСС.

В ночь с 15 на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

7 декабря «Динамо» на своем поле сыграет против «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ.

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Ислам Махачев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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