«Сочи» обыграл «Спартак» и одержал первую победу в РПЛ с октября

«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 76-й минуте забил защитник хозяев Яхья Аттьят-Аллах.

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Роберта Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.