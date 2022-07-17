В воскресенье, 17 июля, состоится матч первого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск.

Чемпионат РПЛ 2021/22 «Краснодар» завершил на четвертом месте, на счету «быков» 50 очков в 30 матчах. «Факел» финишировал вторым в ФНЛ 2021/22 (74 очка в 38 матчах), что принесло воронежскому клубу путевку в Премьер-лигу.

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