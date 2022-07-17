В воскресенье, 17 июля, состоится матч первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростов». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск.

В минувшем сезоне «Ростов» за 30 туров набрал 38 очков и занял девятое место в турнирной таблице. «Динамо» записало на свой счет 17 побед и 56 очков и завоевало бронзовые награды.

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