Лаксальт пропустит матч против «Ростова» по решению медицинского штаба

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не попал в заявку на матч 1-го тура РПЛ против «Ростова». Он пропустит встречу по решению медицинского штаба московского клуба, сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне 29-летний уругваец провел за «Динамо» 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.