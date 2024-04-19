«Краснодар» — «Факел»: Сперцян был в офсайде, но гол «быков» засчитан правильно

На 60-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» судья Кирилл Левников принял верное решение, засчитав гол Виктора Са. В момент его удара по воротам Эдуард Сперцян находился за линией офсайда, но он никак не влиял на действия вратаря воронежцев Виталия Гудиева и не мешал ему. Бригада арбитров правильно не зафиксировала положение «вне игры».