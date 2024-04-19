«Краснодар» — «Факел»: гол Кордобы отменили из-за игры рукой

«Краснодар» забил незасчитанный гол в матче против «Факела» в 25-м туре РПЛ.

На 73-й минуте за хозяев отличился Джон Кордоба. Однако гол отменили после проверки ВАР — колумбиец сыграл рукой перед взятием ворот. Счет остался прежним — 1:0 в пользу хозяев поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».