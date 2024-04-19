Агент Барбоза: «Если «Монако» решит купить Чалова, то проблем с переходом не будет»
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе «Монако» к форварду ЦСКА Федору Чалову.
«Если «Монако» решит купить Чалова, то никаких проблем с переходом не будет. Федор может играть в любом чемпионате», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Чалов провел 23 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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