«Краснодар» — «Факел»: хозяева вышли вперед благодаря дебютному голу Виктора Са

«Краснодар» открыл счет в матче против «Факела» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

На 60-й минуте «быки» вышли вперед благодаря голу Виктора Са. 30-летний бразилец забил свой дебютный гол за «Краснодар».

Кроме того, этот гол стал 1000-м в истории «Краснодара».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».