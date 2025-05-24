«Краснодар» — «Динамо»: Сперцян реализовал пенальти на 90+10-й минуте

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян увеличил преимущество своей команды в матче 30-го тура РПЛ против «Динамо» — 3:0.

Хавбек реализовал 11-метровый на 90+10-й минуте встречи.

«Краснодар» благодаря победе над «Динамо» стал чемпионом России-2024/25. Южане набрали 67 очков, а ставший вторым «Зенит» — 66.