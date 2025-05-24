«Пари НН» и «Ахмат» сыграют в стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ

Определились команды РПЛ, которые сыграют в стыковых матчах за сохранение места в высшем российском дивизионе.

13-е место в таблице занял «Пари НН» (27 очков), уступивший в последнем туре ЦСКА. В стыках нижегородцы должны сыграть с «Уралом», который занял четвертое место в Первой лиге.

14-м в РПЛ по итогам сезона-2024/25 стал «Ахмат» (25 очков). Команда из Грозного должна встретиться в стыковых матчах с «Черноморцем», который занял третье место в Первой лиге.

Первые стыковые матчи пройдут 28 мая, ответные игры состоятся 31 мая. Команды Первой лиги проведут первые матчи на домашних стадионах.