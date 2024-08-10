«Краснодар» — ЦСКА: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Краснодар» в матче 4-го тура РПЛ дома принимает ЦСКА.

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев — на 45+1-й минуте отличился Жуан Батчи. На 18-й минуте защитник «Краснодара» Кайо был заменен из-за травмы, на 44-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша также получил повреждение и покинул поле. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.