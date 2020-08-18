«Краснодар» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).

Следить за матчем «Краснодар» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Арсенал»