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«Краснодар» — «Арсенал»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
Горан Чаушич и Сергей Ткачев (по центру). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Горан Чаушич и Сергей Ткачев (по центру). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Краснодар» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).

Следить за матчем «Краснодар» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Арсенал»

Краснодар — Арсенал Т

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