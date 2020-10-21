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«Краснодар» аннулировал часть билетов на матчи со «Спартаком» и «Челси»

17:33
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Перед матчами чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» и Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» была аннулирована часть билетов по той причине, что они замечены в перепродаже, информирует сайт краснодарской команды.

ФК «Краснодар» ранее уже публиковал предупреждения о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. Ранее уже имели место случаи, когда обладатели перепроданных билетов не смогли попасть на стадион. Впредь клуб продолжит принимать меры по борьбе с перекупщиками.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=137621

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