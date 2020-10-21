«Краснодар» аннулировал часть билетов на матчи со «Спартаком» и «Челси»
17:33
Перед матчами чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» и Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» была аннулирована часть билетов по той причине, что они замечены в перепродаже, информирует сайт краснодарской команды.
ФК «Краснодар» ранее уже публиковал предупреждения о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. Ранее уже имели место случаи, когда обладатели перепроданных билетов не смогли попасть на стадион. Впредь клуб продолжит принимать меры по борьбе с перекупщиками.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=137621
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
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