«Краснодар» аннулировал часть билетов на матчи со «Спартаком» и «Челси»

Перед матчами чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» и Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» была аннулирована часть билетов по той причине, что они замечены в перепродаже, информирует сайт краснодарской команды.

ФК «Краснодар» ранее уже публиковал предупреждения о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. Ранее уже имели место случаи, когда обладатели перепроданных билетов не смогли попасть на стадион. Впредь клуб продолжит принимать меры по борьбе с перекупщиками.