«Краснодар» — «Акрон»: ничья после первого тайма
«Краснодар» и «Акрон» завершили вничью первый тайм матча 8-го тура РПЛ — 1:1.
На 14-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Виктор Са. «Акрон» отыгрался благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти на 22-й минуте.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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