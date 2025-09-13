«Краснодар» — «Акрон»: ничья после первого тайма

«Краснодар» и «Акрон» завершили вничью первый тайм матча 8-го тура РПЛ — 1:1.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Виктор Са. «Акрон» отыгрался благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти на 22-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.