Черчесов: «Если «Ахмат» не устраивает ничья с «Локомотивом», значит мы на правильном пути»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

— Думаю, зрителям понравился матч. С каждой игрой на трибунах их становится все больше, что радует. «Локомотив» до сих пор не проигрывает в сезоне — это команда, играющая в хороший футбол. Мы не дотерпели, когда могли довести дело до логичного конца, но игра мне понравилась. Наши футболисты были раздосадованы этим счетом, и, если нас не устраивает ничья с «Локомотивом», значит, мы на правильном пути. Я поблагодарил ребят. Ничья в какой-то степени закономерна, — приводит слова Черчесова пресс-служба грозненцев.

«Локомотив» (16 очков) поднялся на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар» (16), ЦСКА (15) и «Балтику» (15), но у конкурентов есть игра в запасе. «Ахмат» (9) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» в гостях встретится с махачкалинским «Динамо», а «Ахмат» на выезде сыграет с «Пари НН». Оба матча пройдут 20 сентября.