«Динамо» — «Спартак»: Станкович удален за использование нецензурных выражений в адрес арбитра Егорова
Стало известно, за что был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Главный арбитр встречи Егор Егоров показал ему красную карточку в концовке первого тайма.
В протоколе матча указано, что Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра». Также тренер вратарей «Спартака» Бривио Пьерлуиджи получил красную карточку за «выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере».
Тренер красно-белых Ненад Сакич получил желтую карточку за демонстративное несогласие с решением арбитра, написано в протоколе.
На пресс-конференции после матча Сакич заявил, что определенные судьи относятся плохо к «Спартаку».
После 8 матчей РПЛ красно-белые с 12 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.
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