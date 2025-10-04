«Акрон» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Акрон» и «Зенит» проведут матч в 11-м туре чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча тольяттинцев и зенитовцев. Следить за основными событиями игры «Акрон» — «Зенит» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 10 туров чемпионата России тольяттинцы набрали 7 очков, у сине-бело-голубых — 19 очков.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.