«Красавец-блондин». Хавбек «Ростова» сменил имидж

Официальный Twitter «Ростова» опубликовал фото с новым образом полузащитником Матиаса Норманна. 23-летний норвежец покрасил волосы в белый цвет.

«Узнали красавца-блондина? Новый образ Матиаса Норманна», — написано в Twitter желто-синих.

В сезоне-2019/20 Норманн провел 19 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.