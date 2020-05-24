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«Красавец-блондин». Хавбек «Ростова» сменил имидж

19:40
Матиас Норманн. Фото instagram.com
Матиас Норманн. Фото instagram.com
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Официальный Twitter «Ростова» опубликовал фото с новым образом полузащитником Матиаса Норманна. 23-летний норвежец покрасил волосы в белый цвет.

«Узнали красавца-блондина? Новый образ Матиаса Норманна», — написано в Twitter желто-синих.

В сезоне-2019/20 Норманн провел 19 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.

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