«Красавец-блондин». Хавбек «Ростова» сменил имидж
19:40
Официальный Twitter «Ростова» опубликовал фото с новым образом полузащитником Матиаса Норманна. 23-летний норвежец покрасил волосы в белый цвет.
«Узнали красавца-блондина? Новый образ Матиаса Норманна», — написано в Twitter желто-синих.
В сезоне-2019/20 Норманн провел 19 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.
Узнали красавца-блондина? ?— Football Club Rostov (@rostovfc) May 24, 2020
Новый образ Матиаса Норманна ?#МыРостов pic.twitter.com/hZPRZwgkl6
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