Крал считает, что отставка Кононова была вопросом времени
13:59
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал — об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Ранее команда матче 11-го тура чемпионата России уступила «Оренбургу» (1:2).
— Конечно, я иначе представлял начало своей карьеры в «Спартаке», — цитирует чеха sport.cz. — Как и каждый футболист, я хочу побеждать. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с «Оренбургом» ушел в отставку тренер. Учитывая неблагоприятные результаты, это, пожалуй, был только вопрос времени. Кто будет с преемником? Я не знаю, увидим в ближайшие дни.
По информации «СЭ», преемником Кононова может стать немец Доменико Тедеско.
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