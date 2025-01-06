Крачковский проведет вторую часть сезона в аренде в «Туране»

Азербайджанский «Туран» арендовал полузащитника махачкалинского «Динамо» Антона Крачковского до конца сезона, сообщает пресс-служба махачкалинцев.

Футболист присоединился к «Динамо» в январе 2024 года, заключив контракт до лета 2027-го. На его счету 14 матчей за клуб в первой лиге, четыре — в РПЛ, еще три — в FONBET Кубке России.

Ранее 22-летний полузащитник выступал за московский «Кайрат», одноименную команду из Алма-Аты и ЦСКА.

После 18 туров «Туран» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана с 32 очками.