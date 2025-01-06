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Сегодня, 19:45

Goal: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Вендел не собирается возвращаться в расположение клуба после отпуска в Бразилии, сообщает Goal.

По информации источника, 27-летний футболист хочет получить новый вызов в карьере и намерен присоединиться к более именитому клубу. Однако отмечается, что большой проблемой для трансфера может стать цена, которую питерцы просят за бразильца, — около 20 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт с сине-бело-голубым рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 11 результативными передачами.

Ранее в своей карьере Вендел играл в «Спортинге» и «Флуминенсе».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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