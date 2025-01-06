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Сегодня, 18:04

Источник: «Торпедо» может приобрести воспитанника ЦСКА Хосонова

Алина Савинова
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«Торпедо» может подписать полузащитника «Химок» Хетага Хосонова, сообщает Legalbet.

По информации источника, в подписании 26-летнего хавбека заинтересован главный тренер московского клуба Олег Кононов. Специалист в зимнее трансферное окно хочет укрепить состав автозаводцев игроками, которые помогут его команде без проблем выйти в РПЛ.

Хосонов является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2017 по 2020 год, включая аренду в «Тамбов». В 2023-м полузащитник перешел в «Химки» из «Алании». В этом сезоне Хосонов провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись голом и 4 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Хетаг Хосонов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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