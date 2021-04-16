Начальника Спартака Василий Козловцев приехал на заседание КДК РФС, на котором должен быть рассмотрен эпизод якобы с его участием.

После матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» появилось видео того, как перед игрой в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на Козловцева.

«Спартак» также обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина, который уже приехал на сегодняшнее заседание КДК РФС. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.

13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге рассмотрение перенесли на сегодня, 16 июня.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал видео и подтвердил, что Козловцев заходил в судейскую.

Напомним, что по регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

(Владимир Пушкарев)