Прядкин назначен советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами и клубами

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Чего???? Прядкин, который даже календарь в РПЛ никогда не мог составить нормальный будет работать в УЕФА да еще каким-то советником с европейскими лигами? Он даже такой помойке как росфутбол не нужен оказался, а тут УЕФА вдруг. Чеферин сравнительно недавно погасил Суперлигу совместно с событиями в Англии, а тут теперь будет новый жучара подтачивать его оргу изнутри. Я думал Прядкин где-то в Москве всплывет может в какой-нибудь организации помельче, чем РФС, а тут УЕФА. После этой новости такое чувство как будто вечно второй Зюганов, которого уже и забыли вдруг стал президентом.

08.11.2021