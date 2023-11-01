Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:21

Корнюхин считает, что у Адамова есть перспектива в «Зените»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин предположил, сможет ли вратарь Денис Адамов на долгие годы стать первым номером «Зенита».

«Перспектива у Адамова есть. И неплохая. Главное, чтобы он это понимал и делал все для того, чтобы закрепиться в основном составе. Иногда бывает: сыграл ряд игр, и чуть-чуть повело. Технически Адамов хорошо обучен. Неплохо себя держит. По нему не заметно, что он нервничает или у него какой-то мандраж. Это тоже плюс. Человек умеет скрывать напряжение», — приводит «РБ Спорт» слова Корнюхина.

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023-го, подписав контракт с сине-бело-голубыми на четыре года с опцией продления. 25-летний голкипер провел 4 матча за петербургскую команду во всех турнирах, пропустил 3 мяча и 1 игру отстоял «на ноль».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kornyuhin-u-adamova-est-perspektiva-v-zenite/
Денис Адамов
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Колосков — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Никакой сказки, а сплошная реальность»
Лепехин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» был бы шагом вперед»
Хомуха считает, что форвард Кордоба из «Краснодара» мог бы усилить «Зенит»
Силкин считает, что «Динамо» способно войти в топ-3 РПЛ и победить в Кубке России
Бразилец Костанца из «Крыльев Советов» назвал сильнейшего русского футболиста из РПЛ
ЦСКА вмешался в чемпионскую гонку. У «Краснодара» первое поражение — и все меньше уверенности в себе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко назвал задержанного с наркотиками Бугаева доверчивым человеком

«Спартак» — «Краснодар»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости