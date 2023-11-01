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Деменко назвал задержанного с наркотиками Бугаева доверчивым человеком

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Краснодара» Максим Деменко высказался об аресте своего бывшего одноклубника Алексея Бугаева за распространение наркотиков.

«Неожиданная новость, я даже не поверил, когда узнал об этом. Я давно с ним не общался, лет 10 точно. Но был в шоке. Это еще и в Краснодаре, оказывается, произошло — я вообще думал, что он в Москве находился, не знал, что он здесь. Это достаточно скромный, порядочный человек. Но один момент: он был очень доверчивый. Мог попасть под какое-то влияние. Это его ни в коем случае не оправдывает, человек взрослый и понимал, что делает. Как у нас обычно происходит: «у тебя все плохо? Давай вот так сделаем». И действительно, он мог быть подвержен влиянию извне. Но он же осознанно на это пошел. К тому же, пишут, что у него при себе была крупная партия — он же все понимал прекрасно, что не может это пройти просто так», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

1 ноября стало известно, что 42-летнего Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. В отношении экс-защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сообщалось, что Бугаеву грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/01/21619819.shtml
Алексей Бугаев
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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