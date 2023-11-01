Деменко назвал задержанного с наркотиками Бугаева доверчивым человеком

Бывший нападающий «Краснодара» Максим Деменко высказался об аресте своего бывшего одноклубника Алексея Бугаева за распространение наркотиков.

«Неожиданная новость, я даже не поверил, когда узнал об этом. Я давно с ним не общался, лет 10 точно. Но был в шоке. Это еще и в Краснодаре, оказывается, произошло — я вообще думал, что он в Москве находился, не знал, что он здесь. Это достаточно скромный, порядочный человек. Но один момент: он был очень доверчивый. Мог попасть под какое-то влияние. Это его ни в коем случае не оправдывает, человек взрослый и понимал, что делает. Как у нас обычно происходит: «у тебя все плохо? Давай вот так сделаем». И действительно, он мог быть подвержен влиянию извне. Но он же осознанно на это пошел. К тому же, пишут, что у него при себе была крупная партия — он же все понимал прекрасно, что не может это пройти просто так», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

1 ноября стало известно, что 42-летнего Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. В отношении экс-защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сообщалось, что Бугаеву грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.