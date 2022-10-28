Корнеев заявил, что два итальянских клуба просматривали Захаряна

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал о том, как участвовал в переговорах по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации. По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне. Но они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам», — приводит слова Корнеева Eurostavka.ru.

По информации источника одним из этих итальянских клубов был «Интер».

«Почему медлили? Потому что неинтересно. Поинтересовались. И все. Понятно, что такого футболиста должны все смотреть: 2003 года рождения, забивает, отдает, игрок сборной. Во всех списках идет, но не первым номером», — рассказал источник.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.