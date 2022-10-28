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Агент Дивеева: «Интерес итальянских клубов? Все разговоры дают понять, что он никуда не исчез»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе итальянских клубов к игроку.

«Общались, звонили мне, интересовались, какая ситуация, какие возможности есть, если они захотят сделать предложение. Мы обсуждали предварительную возможность, сверяли часы, грубо говоря. Это все было весной-летом. Сейчас разговоры утихли в силу того, что у Игоря травма, которая не добавляет энтузиазма с точки зрения ведения переговоров. Но все разговоры дают понять, что интерес был, он никуда не исчез», — сказал Еремин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Игорь Дивеев
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
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 - : -
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