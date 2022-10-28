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Агент Дивеева: «Осуществить переход в европейскую команду — это затруднительный кейс»

Агент Дивеева рассказал, что думает о возможности перехода футболиста в европейский клуб
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» высказался о возможности перехода в европейский клуб.

«Переговоры летом? Загадывать не хочется. Есть же еще и геополитическая ситуация, которую сбрасывать со счетов нельзя. Осуществить переход в европейскую команду — это затруднительный кейс. Все возможно. Вопрос возмездности. Перевезти игрока можно, а деньги нельзя. Как рассчитываться за игрока? В этом и есть сложности», — сказал Еремин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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