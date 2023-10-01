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Сегодня, 16:07

Корнеев считает «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от матча «Оренбург» — «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ (3:1).

«Зенит» точно не наиграл на 1:3. У команды была достаточно хорошая игра, просто реализация хворала. Были моменты, которые не присуще обороне петербуржцев. Так складывается ситуация на данный момент. Такой результат с «Оренбургом» — следствие очень плохой реализации. «Зенит» владеет мячом, бьет по воротам, создает моменты. Просто не залетает», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

Также он предположил, будет ли в текущем сезоне РПЛ борьба за чемпионство.

«Конечно, будет. Такой период проживает «Зенит». Нельзя сказать, что у них кризис. Петербуржцы играют, создают. Все равно «Зенит» — один из главных фаворитов. Понятно, что им надо вернуться после таких результатов. По качеству это одна из сильнейших команд премьер-лиги», — добавил специалист.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», в активе которого 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов» с 18 очками. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-korneev-budet-bor-ba-za-chempionstvo-no-zenit-vse-ravno-v-nej-favorit/
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: «Оренбург» победил «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и другие матчи 10-го тура

Агент Дивеева предположил, что игрок сможет вернуться в общую группу на зимних сборах ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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