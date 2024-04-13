Корнеев — о будущем Педро: «Перейдет из «Зенита» в тот клуб, который заплатит за него не меньше 40 миллионов»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил потенциал нападающего петербургского клуба Педро.

— Педро — настоящий феномен? Какой у него «потолок»?

— Педро только в начале своего пути. Сложно спрогнозировать, как в итоге сложится его карьера. Пока ясно лишь одно: у него потенциал футболиста топ-уровня.

— В каком клубе мы его увидим через пару лет?

— В том, который заплатит за него сумму от 40 миллионов евро. Но тут должно будет все сойтись: и готовность «Зенита» с ним расстаться, и желание самого футболиста.

— Педро по уровню таланта можно сравнить с Эндриком, которого захомутал «Реал»?

— Вот Эндрик как раз таки феномен. Способен вырасти в игрока уровня Неймара. Не ниже!

— Про Артура вы как-то сказали, что он не показывает своего максимума, так как играет на фланге, а не в центре. Сейчас укрепились в этом мнении?

— Да. Думаю, это видно не только мне. Артур — скорее «десятка», а не вингер.

Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро. За сине-бело-голубых 18-летний бразилец провел 6 матчей, отличившись 3 забитыми мячами.