Корнеев об увольнении Станковича: «Деян умеет хорошо продавать пыль, но все в этом убедились, когда уже было поздно»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Руководство «Спартака» решило, что Станкович — достаточно хороший специалист, исходя из первого общения и впечатления после разговора с ним. Деян умеет хорошо продавать пыль, но все в этом убедились только потом, когда уже было поздно. Я не удивлен, что «Спартак» с ним распрощался. Удачи ему и его тренерскому штабу в следующих проектах», — сказал Корнеев «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.